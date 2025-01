Lettera43.it - Francesco Gabbani: età, fidanzata, canzoni e dove vive

Leggi su Lettera43.it

si prepara a tornare sul palco del Teatro Ariston per partecipare al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Viva La Vita. Sarà la quarta volta partecipazione alla kermesse, compresa quella vincente tra le Nuove Proposte nel 2016. L’anno dopo ha vinto tra i big per poi arrivare secondo nel 2020.Chi èNato a Carrara il 9 settembre 1982,è un cantante e musicista italiano, figlio di una famiglia proprietaria di un negozio di strumenti musicali. Proprio in questo ambiente familiare si è subito avvicinato alla musica, tanto da aver imparato a suonare batteria, chitarra, pianoforte e basso. Il suo primo progetto musicale è stato il gruppo Trikobalto, ancora diciottenne, con un album che lo ha portato ad esibirsi anche in manifestazioni come l’Heineken Jammin’ Festival.