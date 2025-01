Tpi.it - Fabrizio Corona: “Fedez ha tradito Chiara Ferragni con un’altra donna e e glielo ha confessato per sbaglio”

Leggi su Tpi.it

: “hacontorna a parlare dirivelando un retroscena sul matrimonio tra i due e anche il nome delladella quale, secondo l’ex paparazzo, il rapper sarebbe innamorato.Secondo, infatti, nel cuore del cantante “c’è sempre statae per lei è stato male”. La ragazza in questione sarebbe Angelica Montini, che avrebbe fatto parte della vita dianche “durante il matrimonio con”., sempre secondo quanto racconta l’ex paparazzo, avrebbe rivelato peril tradimento: “Lui pensava di parlare con me, ma stava parlando con. A un certo punto si è reso conto cheaveva riagganciato e si è trovato un messaggio con scritto “sei un str***o”.