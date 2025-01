Metropolitanmagazine.it - Calciomercato, Milan sempre più vicino a Gimenez con un’offerta da capogiro

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Per rialzare una classifica fin qui negativa e centrare la qualificazione alla prossima Champions League, ovvero l’obiettivo minimo stagionale, ilstarebbe quindi pensando a un investimento pesante in attacco. E il nome è quello di Santiago, centravanti messicano del Feyenoord, per cui ilavrebbe presentatoda quasi 35 milioni, avvicinandosi così alla richiesta olandese di 40. Tra ile il Feyenoord la partita per Santiagonon è finita alla prima offerta, rifiutata, dal club olandese. Non c’è ancora accordo con il club olandese, che la scorsa settimana ha rifiutato l’offerta da 35 milioni di euro dei rossoneri.Santiago ha espresso la sua volontà, tradotta dall’agente Rafaela Pimenta alla dirigenza del Feyenoord: dopo due anni e mezzo in biancorosso l’attaccante messicano punta a una nuova esperienza.