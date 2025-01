Ilfattoquotidiano.it - Tre domande su Shoah e genocidio: proveremo a rispondere a Convivere con Auschwitz

è un fatto unico nella storia? Davvero, da quando scriviamo i nostri ricordi, non si sono dati crimini altrettanto atroci? E soprattutto, a cosa serve ancora, ottant’anni dopo, il Giorno della Memoria, che oggi celebriamo anche a Trieste – Teatro Miela, ore 16, ingresso libero e accesso online, come da locandina – con l’undicesima edizione dicon? Sono tuttecui, e alle quali possono darsi risposte diverse, secondo posizioni, opinioni, informazioni di ognuno.Alcune comunità ebraiche rifiutano persino di porsi il problema, e rispetto la loro posizione; pure fra noi di, Gianni Peteani e io, abbiamo opinioni differenti. Oltretutto, quest’anno ci occupiamo del ritorno della guerra in Occidente, da Kiev a Gaza: tema che più divisivo non si può.