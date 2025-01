Abruzzo24ore.tv - Tafferugli dopo L'Aquila-Sambenedettese: video e foto al vaglio della polizia

L'- Accertamenti in corso sugli scontri tra tifosi al terminepartita: spuntanoonline e polemiche sui biglietti. Le autorità dell'stanno indagando sugli scontri avvenuti ieri pomeriggio allo stadio Gran Sasso d'Italia, subitola sfida di serie D tra L'1927 e, terminata con un netto 0-3 per la squadra ospite. Secondo quanto riportato, la Questura del capoluogo abruzzese ha avviato accertamenti, pur mantenendo il massimo riserbo sulle indagini in corso. Un elemento fondamentale per ricostruire l’accaduto potrebbe essere rappresentato daidiffusi online, girati dagli spettatori presenti sugli spalti durante i momenti di maggiore tensione. Nelle riprese, condivise su varie piattaforme, si vedono alcuni tifosi armati di bastoni mentre attaccano membritifoseria avversaria.