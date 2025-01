Pronosticipremium.com - Roma, da Udine a Udine: 276 giorni dopo il tabù è sfatato

La partita della Dacia Arena contro l’se ha regalato allamolto più dei semplici 3 punti. La squadra di Ranieri è tornata finalmente alla vittoria in trasfertaben 276dall’ultima volta. Ed è stata la chiusura di un cerchio, dato che l’ultima gara da bottino pieno lontano dalle mura amiche per lasi è registrata proprio a. Esattamente il 25 Aprile 2024, quando in quei 18 minuti, recuperatiil malore di N’Dicka, accorso una settimana prima, un colpo di testa di Cristante firmò il definitivo 2-1 per i giallorossi., una trasferta mai così lunga: tutte le tappe cruciali dell’ incuboLa vittoria di rigore avvenuta contro l’se rappresenta la fine di un vero e proprio incubo per la. Periodo buio che è cominciato pochiquel rocambolesco pomeriggio di primavera.