Ilrestodelcarlino.it - Paura a Fano: intera famiglia intossicata dal monossido di carbonio, salvati in extremis

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 27 gennaio 2025 – Unadi cinque personecon ildi. Padre di 56 anni, madre 41enne e i tre figli di 25, 23 e 19 anni, di cittadinanza senegalese, avevano un braciere nel bagno e l’avevano lasciato acceso durante la notte saturando l’aria dell’appartamento con le pericolose esalazioni di gas. E’ quanto accaduto sabato, pochi minuti prima della mezzanotte, in viale Romagna a. Ad accorgersi dell’alto livello dinell’aria sono stati i soccorritori del 118 che erano intervenuti nell’appartamento perché uno dei tre figli stava dando in escandescenza prendendo a testate le pareti e mostrando un comportamento violento. A dare l’allarme è stata la sorella del giovane. Non è chiaro se il comportamento del ragazzo fosse in qualche modo legato all’esalazione dinell’aria ma di certo è che l’intervento del 118 è stato provvidenziale e ha evitato il peggio.