Moto3 Luca Lunetta | Corro con il 58 e voglio rendere orgoglioso Simoncelli Nel Mondiale ci spero

è uno dei giovani talenti più interessanti del panorama motociclistico italiano, dopo aver disputato un’ottima stagione d’esordio nel. Il romano classe 2006 si è tolto la soddisfazione di salire due volte sul podio, arrivando terzo ad Aragon e secondo in Thailandia, quindi l’obiettivo per il 2025 sarà quello di alzare ulteriormente l’asticella lottando stabilmente per le posizioni di vertice e ottenere almeno una vittoria. Il portacolori del team SIC58 si è raccontato ai microfoni di OA Sport, ripercorrendo le tappe principali della sua carriera e proiettandosi verso il futuro.Nella scorsa stagione hai compiuto un salto di qualità, salendo per due volte sul podio. L’asticella ora verrà posta più in alto: quali sono i tuoi obiettivi per il 2025?“La stagione 2024 è stata molto buona.