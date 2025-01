Ilrestodelcarlino.it - Maltempo da allerta arancione oggi e domani: cosa succede in Emilia Romagna

Bologna, 27 gennaio 2025 – In arrivo il: vento di burrasca, piogge abbondanti soprattutto in Appennino che potrebbero alimentare piene dei fiumi che arrivano fino alla pianura e frane in montagna.Piene dei fiumi: le zone più a rischio Vento di burrasca forte Giorni della merla smentiti: temperature quasi primaverili Gennaio mese caldo Diga di Ridracoli Leggi anche / Meteo cipolle 2025: le previsioni mese per meseE’ in arrivo un’ondata didameteo: già dal pomeriggio dila situazione si farà complicata. Ma da martedì 28,, sono previste "ancora precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio o temporale lungo la fascia appenninica, che possono generare diffusi ruscellamenti lungo i versanti, fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con possibili superamenti della soglia 2 nel settore centro-occidentale e della soglia 1 nel settore centro-orientale.