Libano, tregua prolungata fino al 18 febbraio ma Israele "spara sui civili": "26 persone uccise nel Sud mentre tornavano a casa"

continua are e ad uccidere nel sud del. L’agenzia governativa libanese di notizie Nna ha riferito che stamani l’esercito di Tel Aviv ha aperto il fuoco contro. Ieri, domenica, il governo di Beirut aveva denunciato che almeno 22erano rimastedal fuoco delle Israel Defense Forcestentavano di rientrare nelle loro case. L’Idf invece ha riferito che le sue truppe “hannoto colpi di avvertimento per rimuovere le minacce” in un’area in cui erano stati “identificati dei sospetti che si avvicinavano”. Oggi il ministero della Salute ha riferito che gli attacchi israeliani hanno causato la morte di 24da domenica, tra cui 6 donne, e il ferimento di altre 134 tra cui 14 donne e 12 bambini.Ieri è scaduto il termine entro cui l’esercito israeliano avrebbe dovuto lasciare il sud del paese al controllo dell’esercito di Beirut, al fianco della missione Unifil.