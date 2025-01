Quotidiano.net - DeepSeek non si ferma più. “Anche il nostro generatore di immagini batte i colossi Usa”

New York, 27 gennaio 2025 - La balena blu fa un altro salto. Non bastava aver battuto ChatGpt e aver fatto crollare Wall Street., la startup cinese che ha lanciato un modello di intelligenza artificiale in grado di superare in alcuni parametri chiave la creatura di OpenAi, ha rilasciato pochi minuti fa Janus Pro 7B. E potrebbe essere un altro terremoto. Cosa fa Il nuovo software diè specializzato nella creazione die secondo i test condotti dai tecnici della società con sede ad Hangzhou, i risultati sono migliori di quelli di Stable Diffusion e Dall-E 3 di OpenAI (l’azienda che ha creato ChatGpt). “Janus Pro 7B affronta i limiti degli approcci precedenti separando la codifica visiva in percorsi separati, pur utilizzando un'unica architettura di trasformazione unificata per l'elaborazione", afla società cinese.