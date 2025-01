Oasport.it - Calcio: il Genoa batte il Monza nel lunedì di Serie A. Pareggio inutile tra Venezia e Verona

Termina unmolto importante per la zona salvezza. Nei posticipi della ventiduesima giornata valida per laA 2024-2025 diilha infatti vinto per 2-0 la sfida contro il, mentre il derby veneto traè terminato con il risultato di 1-1.Vittoria fondamentale per i liguri che, dopo il K.O con la Roma, riprendono ossigeno salendo a quota 26 punti, a sei lunghezze di distanza dalla zona calda,ndo unsempre più in fondo alla classifica. Dopo una prima frazione terminata a reti bianche, al 61’ la formazione di casa trova il vantaggio con un’incornata di De Winter, preludio del raddoppio ad opera di Vasquez (84?), sempre con un colpo di testa sud’angolo battuto da CornetNon accontenta nessuno il pari tra, sfida davvero tesissima contrassegnata da un goal per tempo.