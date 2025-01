Inter-news.it - Buchanan-Monza non scalda, avances all’Inter da club di Liga – Sky

non dovrebbe andare al, squadra in cui invece andrà Tomas Palacios. Il canadese, ieri in campo nella ripresa di Lecce-Inter, piace comunque ad undella.LA SITUAZIONE – Tajonieri ha giocato nella ripresa di Lecce-Inter subentrando al posto di Denzel Dumfries, che ha trovato l’ennesimo gol di questo inizio di 2025. Circa mezz’ora senza però brillare particolarmente. Il ragazzo vorrebbe giocare di più e a confermarlo anche il suo commissario tecnico al Canada Jesse Marsch. Sull’ex Bruges non mancano le squadre che lo corteggiano, in Italiae Torino, mentre all’estero piace al Villarreal in. Per quanto riguarda il, che tra poco si appresterà a chiudere per Palacios, la pista nonpiù di tanto. Ma occhio comunque alla squadra del Sottomarino Giallo in Spagna.