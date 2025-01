Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C niente da fare per la Pallacanestro Femminile Pisa con Montecatini

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 26 gennaio 2025 – Sconfitta casalinga della, contro la capolista, al termine di un match in cui, alla distanza, sono emerse le solite pecche offensive delle ragazze di Carlo De Filippis, con troppi errori da sotto ed un’insufficiente realizzazione ai tiri liberi. Ha vinto la squadra più quadrata ed organizzata, guidata da un’esemplare Vannucci, efficace nelle realizzazioni e sempre lucida nel trascinare la squadra, sfruttando appieno la propria esperienza. LA CRONACA – La gara era iniziata nel modo migliore per le biancorosse, apparse in buona giornata e capaci di vincere il primo quarto per 14-9, mostrando una giusta aggressività difensiva, che ha costretto coach Magnani a diversi cambi in cabina di regia, per arginare i recuperi di Benedettini e compagne.