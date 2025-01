Anteprima24.it - Bakest, Catillo corsara contro l’Acsi Avellino

Tempo di lettura: 2 minutiLaSrl Cestistica Benevento si impone in trasferta adBasket. Dopo una partenza sottotono, le cinghialesse si sbloccano e nel lungo periodo riescono ad imporsi sulle avversarie, in particolar modo nei due quarti centrali, portando a casa la sesta vittoria consecutiva. Nel primo periodo, come già accennato, le sannite hanno incontrato qualche difficoltà., infatti, si porta avanti e lanon riesce a replicare, pagando qualche imprecisione in attacco. 11-8 il primo parziale. Nel secondo quarto, però, la storia della gara cambia e le cinghialesse mettono in seria difficoltà le irpine. A firmare il sorpasso è Melito, dando inizio ad un parziale di 10-2, che permette alladi andare all’intervallo sul punteggio di 14-21.