Spray urticante: è boom: "Lo chiedono le ragazze"

di Stefania Tavella E’di vendite dial peperoncino dopo gli episodi di "needle spiking" dello scorso weekend che hanno portato a una psicosi collettiva soprattutto tra le giovani donne. Le ultime aggressioni con siringa che si sono verificate il 18 e 19 gennaio in piena ‘zona rossa’, rispettivamente sul cavalcavia di San Giusto e sul viale Bonaini, ai danni di duehanno, infatti, alzato la soglia d’allarme in città innescando una vera e propria corsa all’acquisto di strumenti di autodifesa. Primo fra tutti loche nell’ultimo periodo ha registrato un’impennata delle vendite nelle farmacie del centro, indice della preoccupazione crescente per il cosiddetto fenomeno delle ‘iniezioni selvagge’ che sembra colpire soprattutto le donne. E ad acquistare lo, infatti, secondo quanto riportato da alcune farmacie del centro città, sarebbero state principalmente, corse ai ripari a fronte degli ultimi avvenimenti.