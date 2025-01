Sci Alpino Brignone terza nel SuperG Vinatzer secondo nello Slalom

Leggi su Ilfaroonline.it

La svizzera Lara Gut Behrami ha vinto in 1.14.91 ila Garmisch Partenkirchen, ma l’azzurra Federicaè ancora sul podio, chiudendo inposizione alle spalle di Kajsa Vickhoff Lie, seconda, staccata di 0?35. Lasale per l’ottava volta in stagione sul podio, con un terzo posto a 0?38 dalla ticinese che le permette di portare a quota 77 il bottino complessivo di podi in Coppa del Mondo, ventitré dei quali raccolti in.All’indomani della doppietta in discesa davanti a Sofia Goggia,è ancora protagonista assoluta, con una prova convincente in una gara ritardata per la pioggia e la neve cadute a lungo su Garmisch. Il terzo posto permette alla trentaquattrenne valdostana di chiudere il mese di gennaio con tre vittorie ed altrettanti terzi posti, risultati che la mantengono leader della classifica generale.