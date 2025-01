Quotidiano.net - Rose Villain ritorna a Sanremo con 'Fuorilegge': un sequel di successi

Un ritorno, a un anno esatto dal debutto all'Ariston, che è quasi un atto dovuto dopo idiscografici e live ottenuti proprio a partire dalla partecipazione al festival diè di nuovo "felicemente" in gara dopo Click Boom! (che si piazzò 23/a ma sparigliò le carte conquistando stream e radio - 3 volte platino - e la decima posizione nella classifica Fimi/Gfk dei brani più ascoltati dell'anno) con il brano(Warner Music Italy). "È stato un anno da sogno - racconta all'ANSA la cantautrice e rapper milanese -, ma anche durissimo e pieno di cose da fare. Mai un giorno libero. ma che gioia! Il risultato finale non era stato particolarmente benevolo, ma credevo molto nel brano e sapevo che i risultati sarebbero arrivati. Ora tornare su quel palco è bellissimo: l'esigenza è nata dalla canzone stessa, scritta prima di Click Boom! che però mi era sembrata più comprensibile per la mia prima apparizione.