Ultimouomo.com - Ricordando Kobe

Leggi su Ultimouomo.com

Ricordo bene il momento in cui sono venuto a conoscenza della morte diBryant. La sera del 26 gennaio 2020 ero sul divano, da solo. Guardavo distrattamente una partita di serie A1 su RaiSport – Fortitudo Bologna contro Varese –, in attesa che mi raggiungesse la mia compagna, impegnata nell’addormentamento dei bambini cui ci alternavamo. A un certo punto il telecronista Edi Dembinski fece una pausa e disse con tono piatto che la notizia era confermata:Bryant era morto. Non so se già in quel momento aggiunse qualche dettaglio riguardo l’elicottero precipitato sulle colline di Calabasas, nella contea di Los Angeles, a bordo del quale c’erano anche la sua secondogenita Gianna Maria Onore, detta Gigi, e altre sette persone, perché nel recepire l’informazione il mio cervello ebbe come un incaglio, un’intermittenza.