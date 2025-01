Ilgiorno.it - Posate tre pietre d’inciampo: "Omaggio a chi ha dato la vita"

SOMMA LOMBARDO (Varese)Tre nuovea Somma Lombardo,ieri, in memoria di Giorgio Casale, Angelo Luoni e Ugo Maspero. I manufatti affiancano i quattro già presenti dal 2023 e dedicate a Isaia Bianco, Bruno Colombo, Attilio Galli, Carlo Mossolani. "Con la posa di queste tre– ha detto il sindaco Stefano Bellaria – continuiamo il nostro viaggio alla riscoperta di sommesi valorosi, per restituire loro la dignità. Andiamo avanti a fare memoria di questi nostri concittadini che hanno pagato con lail loro essere coraggiosi e pronti all’azione, per difendere il nostro Paese e renderci consapevoli che il bene più prezioso è la libertà. A distanza di tanti anni, diciamo a Giorgio Giuseppe, Angelo e Ugo il nostro grazie più sentito". Ha aggiunto l’assessore alla Cultura, Donata Valenti: "Tutta la città rinnova il ricordo di questi tre concittadini.