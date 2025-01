Noinotizie.it - Lecce-Inter 0-4, Monopoli primo in C girone C, coppia di testa in serie D girone H Calcio: risultati delle squadre pugliesi oggi

0-4. I nerazzurri l’hanno sbloccata subito, hanno poi avuto qualche momento di difficoltà prima di prendere il largo. In classifica del campionato didiA ilrimane al quartultimo posto con 20 punti insieme al Parma. Prossimo turno, Parma-C: tra iodierni Fa-Benevento 2-2,-Cavese 3-1. Ilè inalla classifica con 47 punti davanti ad Audace Cerignola e Benevento (45).H: Angri-Francavilla in Sinni 1-1, Brindisi-Gravina in Puglia 2-2, Città di Fasano-Ischia 2-0, Martina-Real Acerrana 3-0, Matera-Manfredonia 3-0, Nocerina-Nardò 2-0, Virtus Palmese-Casarano 0-1, Ugento-Costa d’Amalfi 5-1, Virtus Francavilla Fontana-Fidelis Andria 0-2. Classifica (prime posizioni): Casarano e Nocerina 44 punti, Fidelis Andria 43, Martina 42.