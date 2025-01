Iltempo.it - I tedeschi non ci stanno: "Sinner? Retrogusto doping...". La rosicata clamorosa

La solitudine dei numeri primi. Il successo di Janniksul tedesco Alexander Zverev nella finale degli Australian Open a Melbourne fa esultare l'Italia ma scatena anche campanilismi e critiche. La Bild, uno dei principali media, non accetta la vittoria dell'azzurro. Nell'articolo di commento alla finale, il magazine tedesco scrive: "festeggia il suo terzo titolo Slam nel giro di un anno dopo i successi di Melbourne 2024 e degli US Open di settembre. Ma è una vittoria con il, come quella di New York. Perchéè risultato positivo due volte allo steroide anabolizzante vietato Clostebol nel marzo 2024, ma non è stato ancora fermato". Un attacco durissmo. "L'Agenzia mondiale anti(Wada) ha presentato ricorso alla Corte internazionale di arbitrato dello sport (Tas), davanti alla qualeavrà una udienza il 16 e 17 aprile.