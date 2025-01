Ilfattoquotidiano.it - Giornata di sangue in Libano: 22 morti e 124 feriti. Beirut accusa Tel Aviv che attacca Hezbollah

Almeno 22 persone sono rimaste uccise sotto il fuoco israeliano inmentre tentavano di rientrare nelle loro case. Lo denuncia il governo di, mentre Telha puntato il dito controche “incita i civili alla rivolta” e contro l’esercito libanese, giudicato incapace di tenere a freno le milizie sciite. Dopo due mesi di cessate il fuoco, dunque, il sud delritorna ad infiammarsi. E la situazione è destinata a rimanere tesa, perché l’Idf per il momento non si ritirerà dall’area.Proprio il 26 gennaio scadeva il termine in cui l’esercito israeliano avrebbe dovuto lasciare il sud delal controllo dell’esercito di, al fianco della missione Onu di peacekeeping. Ma tutto questo non è accaduto, perché le parti finora si sonote a vicenda di non aver rispettato in pieno i termini dell’intesa sulla tregua, entrata in vigore lo scorso 27 novembre.