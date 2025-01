Thesocialpost.it - Esplosione in ospedale, il bilancio è drammatico: una tragedia

Una seguito di un blitz improvviso andato in scena proprio nella notte del 25 gennaio: 70 persone sono state uccise in un attacco all’unicofunzionante nella città assediata di El Fasher in Sudan. Leggi anche: Maltempo in Italia, è emergenza: piogge e allagamenti, rischio esondazioniA dare l’annuncio dellaè stato il capo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’attacco al Saudi Teaching Maternal Hospital, che i funzionari locali hanno attribuito alle Rapid Support Forces, i ribelli coinvolti nella guerra civile che negli ultimi giorni ha avuto un’escalation, è avvenuto mentre il gruppo contava perdite sul campo di battaglia contro l’esercito sudanese e le forze alleate sotto il comandante in capo dei militari, il generale Abdel-Fattah Burhan.