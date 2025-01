Sport.quotidiano.net - Calcio a 5. Decimo hurrà per l’OR. La Real va ko a testa alta. Bagnolo travolgente

Decima vittoria stagionale perReggio Emilia (30), che consolida la vetta di Serie A2, superando 6-2 in casa i piemontesi dell’Avis Isola (10). I granata segnano due reti nei primi 10’ con Fation Halitjaha e Homsi, prima che gli ospiti accorcino le distanze proprio a.fi e primo tempo; nella ripresa, però,non molla un centimetro e segna altre 4 volte, con Fation Halitjaha che arriva alla tripletta personale, mentre a completare lo score sono Ruggiero e Mazzariol, quest’ultimo tornato in campo dopo la squalifica. In Serie B laCasalgrandese (18) ferma la propria serie positiva cedendo acon la capolista X Martiri (29), che passa 3-2 al PalaKeope; conferma di essere sulla strada della guarigione il(18), che travolge 7-0 in trasferta la Mattagnanese (24), terza della classe.