Ilgiorno.it - Anello di fondo non percorribile : "Con i Giochi sarebbe una risorsa"

Non c’erano le condizioni per riaprire la pista didi Trivigno ma in un futuro, più o meno prossimo, gli attori interessati si sono impegnati a indire un tavolo per poter poi ripristinare un’attività molto apprezzata nel recente passato. Sono due anni, infatti, che la pista didi Trivigno non viene aperta e che quindi non è a disposizione dei turisti, principalmente di quelli che decidono di trascorrere le proprie vacanze sulla neve ad Aprica, la località turistica più vicina all’benché non abbia "diritto di parola" sulla vicenda perché i terreni sui quali si sviluppa la pista sono sul territorio dei Comuni di Tirano e di Villa di Tirano. "Desideriamo chiarire che la pista di Trivigno, non utilizzata già da 2 anni, è una realtà comprensoriale, la cui gestione è in capo alla Comunità montana Valtellina di Tirano - dicono nella dichiarazione congiunta la presidente della Cm di Tirano Giordana Caelli e i sindaci di Tirano Stefania Stoppani e di Villa di Tirano Franco Marantelli -.