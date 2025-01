Ilfattoquotidiano.it - “Una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso. Ci ho messo 60 giorni a guarire”: lo rivela il marito di Mara Venier, Nicola Carraro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Faccio su e giù con il treno tra Roma e Milano, di continuo. A Milano c’è mio, che in questo momento non è in gran forma e si sta curando. La serenità di, la sua felicità sono anche le mie. Lui è l’amore grande, la famiglia è in assoluto la cosa più importante ed è giusto che la mia vita ora cambi un po’ orizzonti. Quando ci si ama è fondamentale essere vicini. La quotidianità diventa preziosa”, aveva dichiarato qualche settimana faal settimanale “Gente”.L’editore e produttoregrafico ha deciso di rassicurare i suoi numerosi follower con un video pubblicato sul suo profilo Instagram: “Sono tornato. Ci hola bellezza di quasi 60”, ha spiegato. Ha deciso di raccontare cosa gli è successo e i motivi della sua assenza social: “Unatradelmi ha