Ucciso in strada a Saronno, un arresto. I messaggi su un uomo in carcere in Slovenia e i sospetti: come si è arrivati al 40enne albanese

(Varese), 25 gennaio 2025 – Unininper altri fatti è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare poiché è ritenuto il responsabile dell'omicidio di un 46enne ucraino commesso il 27 ottobre in, in provincia di Varese. I carabinieri della compagno di, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio, erano riusciti a identificare in poche ore l'autore che però aveva fatto perdere le proprie tracce. INel corso delle indagini e ricerche nel mese di dicembre gli investigatori dell'Arma hanno captato alcunitra persone vicine al ricercato che parlavano di unin. Uno dei due interlocutori si poneva la domanda se l'fosse riconducibile ai fatti avvenuti in Italia ricevendo risposta negativa e da lì il sospetto che stessero parlando del