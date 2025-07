Spal ipotesi sulla cordata milanese E’ legata al colosso Campari Group

L’attenzione si sposta verso la cordata milanese e8217, sospettata di avere legami con il colosso Campari Group, e le sue implicazioni sul futuro della Spal. In un contesto di mercato spesso caratterizzato da trattative sottili e strategie invisibili, questa ipotesi apre scenari intriganti per i tifosi e gli addetti ai lavori. Ma cosa c’è realmente dietro questa possibile alleanza? Scopriamolo insieme, analizzando i dettagli più recenti e le prospettive future.

La domenica – specialmente in piena estate – rappresenta quasi sempre una giornata interlocutoria nel mondo del calcio e non solo. Accade nelle trattative di mercato, un po’ meno quando in ballo c’è l’acquisizione di un club storico come la Spal. Come è noto, due compagini sono uscite allo scoperto. Quella targata X Martiri-Terre di Castelli ormai non ha più segreti: la società di Porotto trasferirebbe la propria matricola all’Ars et Labor Ferrara occupandosi di settore giovanile, quella modenese guidata da Ali Aden trainerebbe la prima squadra. Anche Walter Mattioli più o meno ha già mostrato le proprie carte: assieme a lui ci sarebbero l’imprenditore Cesare Trio, il direttore sportivo Riccardo Motta e probabilmente alcuni simboli della spallinità come Eros Schiavon. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net