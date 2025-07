Virtus abbonamenti al via Uno tra Smailagic o Hands per puntare a quota 5.000

Virtus lancia ufficialmente la campagna abbonamenti, con l’obiettivo di superare i 5000 tifosi pronti a sostenere i bianconeri. Tra i protagonisti, Smailagic e Hands, pronti a fare la differenza sul parquet. Con il claim “Per quella V cucita sopra al cuore”, si rinnova il senso di appartenenza e orgoglio di una comunità che non vede l’ora di riabbracciare la magia dello sport dal vivo. Unisciti anche tu e vivi ogni emozione!

"Per quella V cucita sopra al cuore". Con il claim che unisce segno di appartenenza e orgoglio, prende ufficialmente il via oggi la campagna abbonamenti Virtus. Tramite il circuito Vivaticket, nei punti vendita abilitati e sul sito internet, oppure direttamente a casa Virtus sarà possibile sottoscrivere le tessere per la nuova stagione. Orgoglio e segno di appartenenza per i bianconeri che dopo i circa 4200 abbonati della passata stagione, quest’anno puntano a superare quota 5000. Obiettivo importante, considerato che nella prima parte della stagione le V Nere giocheranno al PalaDozza e quindi con una capienza ridotta rispetto a quella della Virtus Arena, ma che potrebbe essere raggiunto, per l’affetto e l’attaccamento che il pubblico ha sempre avuto e per lo slancio dovuto alla vittoria del titolo tricolore e di un mercato, giorno dopo giorno, è sempre più definito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus, abbonamenti al via. Uno tra Smailagic o Hands per puntare a quota 5.000

