Kokcu obiettivo concreto dell’Inter per sostituire Calhanoglou

L'Inter si prepara a sostituire Calhanoglu, ormai certo di lasciare i nerazzurri. I dirigenti stanno attentamente sondando il mercato alla ricerca di un degno erede, con l’obiettivo di rafforzare la linea mediana e garantire continuità al progetto tecnico di Chivu. Tra i nomi più caldi spicca Orkun Kokcu, talento turco del Benfica. La prossima mossa dei nerazzurri potrebbe essere proprio questa: convincere il club portoghese a cedere il giovane protagonista.

I nerazzurri non hanno intenzione di farsi trovare impreparati alla partenza ormai certa di Calhanoglu, e stanno sondando il terreno per mettere a disposizione del tecnico Chivu un degno sostituto del turco. E potrebbe essere un altro connazionale dell’attuale numero 10 dell’Inter, quel Orkun Kokcu, attualmente in forza al Benfica. CALHANOGLOU AI SALUTI, INTER SU KOKCU Stando a quanto giunge dal Portogallo, il trequartista turco del Benfica è finito nel mirino dei nerazzurri che lo considerano il profilo ideale per sostituire il suo connazionale. Il ricavato della cessione di Calhanoglu, sempre più in orbita Galatasaray, potrebbe essere investita per il 24enne dei lusitani che ha una clausola rescissoria di 150 milioni, anche se il club biancorosso potrebbe sedersi al tavolo delle trattative con una valutazione che si aggira intorno ai 30-40 milioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Kokcu obiettivo concreto dell’Inter per sostituire Calhanoglou

In questa notizia si parla di: kokcu - inter - sostituire - calhanoglou

