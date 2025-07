Volley poker Azzurro ai Mondiali Under 19 | battuta la Cina 3-1 Stasera il Giappone

Un rapido sorriso di vittoria illumina il cammino delle giovani azzurre del volley under 19: dopo aver battuto Cina e altri avversari, stasera il Giappone si mette sulla loro strada. Con quattro successi su quattro incontri nei Campionati del Mondo tra Serbia e Croazia, la squadra di Roberta Maioli dimostra di essere una vera forza. Il percorso continua con entusiasmo e determinazione, puntando sempre più in alto.

Quarto successo in altrettante gare per la Nazionale italiana under 19 femminile di volley impegnata nei Campionati del Mondo di categoria in corso di svolgimento tra Serbia e Croazia. Quattro vittorie in altrettanti match disputati per la nazionale under 19 femminile  impegnata nei Campionati del Mondo di categoria in corso di svolgimento tra Serbia e Croazia. Le ragazze di Roberta Maioli, dopo aver sconfitto nei giorni precedenti Cile, Belgio e Tunisia, questa sera alla Sports Hall di Trstenik (Serbia), battono infatti anche la Cina  in rimonta con il punteggio di 3-1 (13-25, 28-26, 27-25, 25-17). 🔗 Leggi su Sportface.it

