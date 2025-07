Trump a Musk | Ridicolo fondare un terzo partito L' attacco sulle auto elettriche

Trump e Musk si confrontano, mettendo in discussione le strategie politiche e le visioni per il futuro degli Stati Uniti. Il presidente americano ha definito "ridicolo" il tentativo di Elon Musk di creare un terzo partito, sottolineando invece i successi del Repubblicano e criticando la frammentazione politica. La sfida tra due icone della modernità si intensifica, soprattutto sul fronte delle auto elettriche, simbolo di un'era di trasformazioni epocali. La posta in gioco è alta, e il dibattito è tutt'altro che finito.

Uno contro l'altro. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di considerare "ridicola" la decisione di Elon Musk di ''fondare un terzo partito". Parlando con i giornalisti, Trump ha detto che "abbiamo avuto un enorme successo con il Partito Repubblicano. I Democratici hanno perso la bussola, ma è solo un sistema partitico. E credo che fondare un terzo partito non faccia altro che aumentare la confusione". Parlando di Musk, Trump ha detto che "può divertirsi, ma penso sia ridicolo" fondare un terzo partito, perchĂ© "i terzi partiti non funzionano mai".  Il giudizio sull'ex uomo di fiducia è durissimo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump a Musk: "Ridicolo fondare un terzo partito". L'attacco sulle auto elettriche

