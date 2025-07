Sestri Levante festa alcolica in spiaggia tra minorenni due sedicenni all' ospedale in coma etilico

Una festa in spiaggia a Sestri Levante si è trasformata in una drammatica emergenza, con due minorenni ricoverati in ospedale per grave intossicazione etilica. La vicenda solleva importanti domande sulla responsabilità e sul coinvolgimento di adulti: le autorità hanno già avviato indagini per scoprire chi ha venduto le bottiglie e se ci sono stati complici maggiorenni. È fondamentale fare luce su quanto accaduto e prevenire future tragedie.

I carabinieri hanno sentito i genitori dei ragazzi coinvolti. Avviata un'indagine per scoprire chi ha venduto le bottiglie e se c'erano anche degli adulti Due minorenni sono stati ricoverati, uno in codice rosso, per una grave intossicazione etilica: questo il bilancio di una festa in spiaggi.

In questa notizia si parla di: festa - minorenni - sestri - levante

