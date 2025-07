Inter un tesoretto per arrivare a Ederson

un segreto che il mercato dell'Inter si giochi anche sui dettagli delle clausole rescissorie, vere chiavi per sbloccare operazioni importanti. Con il deadline del 15 luglio ormai alle porte, l'attenzione è tutta rivolta al tesoretto possibile da mettere insieme per arrivare a Ederson, il portiere brasiliano desiderato. Otto giorni di countdown che potrebbero cambiare le carte in tavola e definire il futuro nerazzurro.

La settimana delle risposte è l’anticamera di un traguardo fissato al 15 luglio. Otto giorni ancora e scadranno diverse clausole rescissorie presenti nei contratti di alcuni giocatori. Anche in casa Inter, dove il presidente Beppe Marotta non è notoriamente un amante delle postille che escludono le societĂ d’appartenenza dai discorsi di mercato. Questo, ovviamente, se chi è interessato a comprare convince il giocatore a cambiare maglia. Non è così facile accada per Marcus Thuram, la cui clausola è fissata a 85 milioni di euro (occhio ad Arsenal e Manchester United ), ma c’è chi ne ha una da 25 e vale forse piĂą di quella somma, come Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, un tesoretto per arrivare a Ederson

Calciomercato Inter, tesoretto da 60 milioni per i nerazzurri ma con le cessioni cambia tutto: tre giocatori in uscita - L'Inter si prepara a un'estate di fuoco sul calciomercato, con un tesoretto di 60 milioni di euro da investire.

L'Inter ? studia le mosse a centrocampo: il sogno è Ederson dell'Atalanta Dalle cessioni di Calhanoglu e Frattesi può arrivare il tesoretto per il brasiliano Vi piacerebbe vederlo a Milano? Vai su Facebook

Calha in partenza: Ederson-Inter si può con le cessioni. il tesoretto può arrivare da Frattesi (c'è l'Atletico), Seba Esposito e Stankovic. La Dea non lo farà partire per meno di 50 mln: l’Inter lo sa e non si spaventa; poiché c'è una via praticabile. [@Gazzetta_ Vai su X

Inter, un tesoretto per arrivare a Ederson - L’eventuale cessione di Calhanoglu non basta, in partenza anche Stankovic verso Bruges. Lo riporta msn.com

Inter, a little treasure to get to Ederson - Possible sale of Calhanoglu is not enough, Stankovic also leaving for Bruges. Riporta sport.quotidiano.net