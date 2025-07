Maceratese tante conferme | c’è Ruani | Sarà difficile dobbiamo dare tutto

La Maceratese si prepara con entusiasmo alla prossima sfida in Serie D, confermando un nucleo solido e affiatato. Tra le riconferme spiccano Pablo Lucero, Niccolò Marras e Edoardo Ruani, pronti a dare il massimo. Ma le novità sono all’orizzonte: diversi profili promettenti sono sul taccuino e presto potrebbero vestire il biancorosso. La campagna di rafforzamento è intensa e ambiziosa: bisogna dare tutto per raggiungere grandi traguardi.

Finora solo conferme dalla Maceratese in vista della serie D: vestiranno ancora di biancorosso Pablo Lucero, Niccolò Marras, Leonardo Mastrippolito, Nicola Vanzan, Denny Ciattaglia, Armin Nasic, Edoardo Ruani e Mirco Cirulli. Tanti i giocatori finiti sul taccuino o accostati ai biancorossi: Simone Cecere, Francesco Casolla, Lorenzo De Grazia, Lorenzo Sabattini, mentre sono in dirittura d’arrivo le definizioni delle trattative con il difensore Jacopo Morganti, nell’ultima stagione al Castelfidardo, e con l’attaccante Mamadou Kone, nel campionato scorso al Sassari. Tra i confermati c’è il centrocampista offensivo Ruani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maceratese, tante conferme: c’è Ruani: "SarĂ difficile, dobbiamo dare tutto"

