Italia ancora divisa tra maltempo e afa

8.58 L'Italia continua a essere divisa in due, una parte colpita dal maltempo e, l'altra sotto il caldo rovente. Atteso da oggi un calo generalizzato delle temperature, accompagnato però da eventi meteo estremi. In Lombardia un treno è stato colpito da un fulmine, a Melegnano: trasbordati in sicurezza i passeggeri e ripresa la circolazione regolare. Due operai feriti a Milano mentre potavano alberi pericolanti per il maltempo. In Liguria, alberi caduti a Genova. A Vittorio Veneto (TV) esondato il fiume Meschio.