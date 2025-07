Una Lombardia olimpica Riva il territorio corre | I Giochi daranno futuro

Una Lombardia olimpica si prende il palcoscenico internazionale, portando il territorio a correre verso un futuro di grandi successi. La vittoria elettorale di Marco Riva, presidente lecchese del Coni Lombardia e più votato nella giunta nazionale, rappresenta una medaglia al merito per la regione. Con Milano-Cortina 2026 alle porte, questa nomina segna un passo importante: un impegno che rafforza la nostra vocazione olimpica e il sogno di un’Italia sempre più protagonista.

Una vittoria elettorale che vale una medaglia al merito. Marco Riva, presidente lecchese del Coni Lombardia, è entrato nella giunta nazionale del Coni (come più votato) contestualmente all'elezione di Luciano Buonfiglio come successore di Giovanni Malagò al vertice del Comitato Olimpico. Il tutto nell'anno in cui la regione si sta preparando per l'imminente spettacolo a cinque cerchi di Milano-Cortina 2026. Riva, una bella soddisfazione. "Sicuramente sì, ringrazio il territorio che ci ha sostenuto. Le cose vanno fatte insieme, c'è un lavoro di squadra ed è un attestato di fiducia importante, nonché un onore per cui bisogna farsi trovare pronti.