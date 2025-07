Esplosione in una palazzina a Torino la sorella di Zippo voleva costringerlo a confessare | Arriveranno a te

Un dramma sfocia in tragedia a Torino, dove un incendio in una palazzina di via Nizza ha portato a una spirale di tensioni e violenze. Giovanni Zippo, 40 anni, costretto da familiari e amici a presentarsi alle autorità , è coinvolto in un caso che ha scosso la città : l'uccisione del vicino di casa della sua ex, Jacopo Peretti. Le indagini continuano a svelare dettagli inquietanti. Continua a leggere.

Palazzina esplosa a Torino per una "vendetta" amorosa: il piano del vigilante per distruggere la ex compagna - Una tragica esplosione ha devastato una palazzina a Torino, rivelando un inquietante piano di vendetta amorosa.

