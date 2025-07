A2 il capitano sotto i ferri per pubalgia Mercato | atteso Moretti Fortitudo brutta tegola per Caja Operato Fantinelli | out un mese

Mentre il mercato si fa sempre più caldo e le notizie si susseguono, la Fortitudo Bologna si prepara ad affrontare una settimana cruciale: tra operazioni chirurgiche, conferme in arrivo e nuovi innesti, la squadra biancoblù è pronta a scrivere il suo futuro. La perdita di Moretti e le operazioni di mercato, infatti, potrebbero cambiare gli equilibri della stagione, rendendo ogni giorno un’incognita da scoprire.

In attesa delle conferme ufficiali di Valerio Mazzola e Samuele Moretti, attese nei prossimi giorni, per non dire nelle prossime ore, la Fortitudo inizia una nuova intensa settimana di impegni di mercato e non solo. Squadra fatta in casa Effe, con il gm Flavio Portaluppi, che ha praticamente firmato i 10 giocatori che faranno parte della rosa biancoblù, anche se mancano le conferme dei due elementi che, insieme a Lorenzo Benvenuti e Paulius Sorokas andranno a completare il reparto lunghi. L’ok ufficiale per il venticinquenne Samuele Moretti potrebbe arrivare già quest’oggi. Moretti ha lasciato ufficialmente nei giorni scorsi la sua vecchia squadra, il Blu Basket Bergamo (ex Orzinuovi) ed è quindi pronto per essere ufficializzato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - A2, il capitano sotto i ferri per pubalgia. Mercato: atteso Moretti. Fortitudo, brutta tegola per Caja. Operato Fantinelli: out un mese

