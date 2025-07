Giorgio Panariello show | Forza Milan! Su Max Allegri penso che…

Il palco di Maitò si anima con l’ironia di Giorgio Panariello, che tra battute pungenti e affettuose si confronta con il mondo del calcio, in particolare con la sua amata squadra, il Milan. Durante le Olimpiadi del Cuore 2025, il comico toscano ha intrattenuto il pubblico con il suo stile unico, lasciando spazio a risate, selfie e solidarietà. Scopriamo insieme i retroscena di questa serata indimenticabile e le sue opinioni su Allegri e i protagonisti meneghini.

