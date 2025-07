David Juve il canadese un po’ 9 e un po’ 10 | l’ex Lille potrà essere impiegato in due ruoli diversi! Cosa ha in mente Tudor

La Juventus ha fatto un colpo strategico con l’arrivo di Jonathan David, l’attaccante canadese che promette di rivoluzionare il reparto offensivo. Dotato di una versatilità unica, può ricoprire ruoli diversi sul campo, offrendo a Tudor una serie di opzioni tattiche inedite. Ma quali sono le possibilità che si aprono per il talento nordamericano? Scopriamo insieme le prospettive future di David con la maglia bianconera.

sull'attaccante canadese. La Juve ha messo a segno un colpo importante con l'arrivo di Jonathan David, che porta con sé una grande duttilità tattica. Come riportato da Tuttosport, David potrebbe essere utilizzato in vari ruoli nel sistema di gioco bianconero, adattandosi perfettamente alle diverse esigenze della squadra. Se la Juve dovesse schierarsi con un 3-4-2-1 o un modulo simile, David potrebbe giocare come centravanti puro, con Yildiz e Koopmeiners schierati come trequartisti dietro di lui, pronti a supportarlo e a creare occasioni da gol.

David Juventus: la prossima settimana può essere decisiva per il canadese. Ecco cosa accadrà, la strategia di Giuntoli per rinforzare l’attacco. Novità importanti - La prossima settimana potrebbe essere decisiva per il futuro di David alla Juventus. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club sta pianificando strategie per rinforzare l'attacco, con incontri importanti con gli agenti dell’attaccante canadese.

