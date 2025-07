Tifosi in piedi sulle tombe durante il Tour de France | invaso un cimitero per un posto in prima fila

Un’immagine sorprendente e inaspettata: tifosi in piedi sulle tombe, invadendo un cimitero per assicurarsi un posto in prima fila durante il Tour de France. Questa scena insolita ha fatto il giro del mondo, sollevando interrogativi e reazioni contrastanti. Ma cosa spinge così tanti appassionati a rischiare tutto per vivere da vicino la loro passione? Continua a leggere.

Durante la seconda tappa del Tour de France diversi tifosi sono stati sorpresi mentre assistevano alla corsa in piedi o seduti sulle tombe di un cimitero che è stato letteralmente invaso dai tanti sostenitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

