Gli organizzatori dell’evento a Napoli non hanno rispettato i termini concordati | anche 50 Cent annulla il concerto dopo John Legend e Mary J Blige

Napoli, città della musica e dell’arte, si trova di fronte a un’imprevista delusione: gli organizzatori dell’evento The 4Ever Show hanno disatteso i termini stabiliti, portando all’annullamento di due grandi concerti, tra cui quello di 50 Cent previsto per il 8 luglio. Dopo le defezioni di Mary J. Blige e John Legend, l’attesa di una notte di stelle internazionali si trasforma in un vuoto. Scopriamo insieme cosa è realmente successo e quali sono le conseguenze per i fan partenopei.

E così in piazza del Plebiscito a Napoli non ci sarà nessuna star internazionale della musica e l’evento The 4Ever Show non si terrà mai. Il concerto di 50 Cent a nel capoluogo partenopeo è stato annullato. Quella che doveva essere la seconda data dell’evento, previsto per domani 8 luglio, è saltata dopo che per la prima data, fissata per il 6 luglio, avrebbero dovuto esibirsi Mary J Blige e John Legend. Il motivo? “Non avevano venduto abbastanza biglietti”, aveva risposto l’organizzatore. Per il live di 50 Cent le vendite “erano andate bene, – riferisce AdnKronos -, ma i costi di produzione e allestimento per uno show non è economicamente sostenibile dagli organizzatori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Gli organizzatori dell’evento a Napoli non hanno rispettato i termini concordati”: anche 50 Cent annulla il concerto dopo John Legend e Mary J Blige

