Bergonzini è tornato E adesso me la gioco

Il motorsport permette di raccontare imprese di piloti che con tenacia, sacrifici e tanto lavoro riescono a farsi strada. Matteo Bergonzini ne è un esempio, per quanto ottenuto, nonostante mille difficoltà e necessari aiuti economici per gareggiare a livello professionistico. Il pilota di Spilamberto, dopo una pausa, nel 2025 è tornato alle competizioni che contano nel Campionato italiano Gran Turismo Endurance, condividendo una Porsche 911 Gt3 Cup con i compagni di squadra della SP Racing (deverikos e Fabiani). Ed è stato premiato con due podi, a Misano e Monza, e l’attuale seconda posizione di classe AM in campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net