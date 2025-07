elisabetta belloni lascia il suo incarico di consigliera di ursula von der leyen

Elisabetta Belloni, figura di spicco nel panorama diplomatico italiano e europea, si prepara a lasciare il suo ruolo di consigliera di Ursula von der Leyen. Dopo anni di impegno e prestigiosi incarichi, la sua decisione di tornare in Italia apre un nuovo capitolo nella sua carriera. La sua partenza, seppur personale, solleva interrogativi sulle future dinamiche della diplomazia europea e sul ruolo che Belloni continuerà a giocare nel nostro paese.

Elisabetta Belloni si prepara a lasciare Bruxelles e a tornare in Italia. L’ambasciatrice, già capo del Dis e attuale consigliera diplomatica di Ursula von der Leyen, ha comunicato alla presidente della Commissione europea la decisione di concludere il suo incarico a settembre, per motivi personali. La notizia, confermata da fonti europee a Repubblica, non è stata accolta con favore da von der Leyen, che avrebbe tentato invano di trattenerla. Belloni, tuttavia, resterà operativa fino all’ultimo, seguendo le missioni europee in Cina e Giappone. Chiamata a Bruxelles solo sette mesi fa, dopo le dimissioni dal Dis comunicate a Meloni nel dicembre 2024, Belloni aveva già anticipato che il nuovo incarico sarebbe stato breve. 🔗 Leggi su Lettera43.it