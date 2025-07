Leclerc naufraga con i sogni del Cavallino

Leclerc naufraga con i sogni del Cavallino, lasciando i tifosi delusi e in attesa di risposte. In un contesto di risultati deludenti, le parole di Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari, non sembrano trasmettere una fiducia incondizionata. Tuttavia, tra le difficoltà si intravedono segnali di speranza e determinazione. È il momento di scoprire cosa riserverà il futuro della Scuderia.

Più del risultato in pista, deludente, in Ferrari fanno parlare le frasi di Benedetto Vigna. L’amministratore delegato della Ferrari era a Silverstone ai box. Si è espresso così sul futuro di Fred Vasseur: "Abbiamo tempo. Stiamo discutendo. Intanto apprezzo i progressi visti in qualifica e lo spirito di coesione che si nota all’interno della Scuderia, le difficoltà rafforzano". Non esattamente una manifestazione di fiducia, almeno in apparenza. Vedremo. Fred. Intanto, Vasseur si occupa del presente, del quarto posto dí Hamilton e del flop di Leclerc. "È stata una gara caotica per tutti, dall’inizio alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Leclerc naufraga con i sogni del Cavallino

