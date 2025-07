Schlein | Il governo già taglia la sanità con le spese militari la situazione peggiorerà

Elly Schlein non ha paura di alzare i toni: in un’intervista al Corriere della Sera, denuncia il taglio alla sanità pubblica e gli aumenti delle spese militari che rischiano di aggravare la situazione. Per la leader del centrosinistra, questa politica mette a rischio il futuro di welfare, scuola e pensioni, scaricando sulle generazioni future un debito insostenibile. La domanda è: fino a quando i cittadini resteranno in silenzio?

«Questo è un governo che sta già tagliando la sanità pubblica senza il coraggio di ammetterlo e accettare a testa bassa l'aumento al 5 per cento come ha fatto Meloni per non urtare l'amico Trump, in questo Paese rischia di tradursi in altri tagli su welfare, sanità, scuola, pensioni». Elly Schlein in un'intervista al Corriere della Sera va all'attacco della premier: «Meloni scaricherà come un'ipoteca gli impegni presi sulle prossime generazioni e sui prossimi governi. Ci tengo a specificarlo, visto che ci saremo noi». Il modello spagnolo. Schlein dice che bisogna seguire il modello spagnolo: «C'è un'economia che sta andando bene in Europa e che sta galoppando.

