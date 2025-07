Il programma Tra due settimane parte il ritiro all’Acquacalda

Mancano appena due settimane all’inizio della nuova stagione della Robur, con il ritiro che partirà all’Acqualcalda il 21 luglio. Quest’anno, il programma si svolgerà principalmente in sede, offrendo un’esperienza diversa e più concentrata per i nostri calciatori. Come confermato dal direttore Guerri, la squadra alloggerà a San Rocco a Pilli e si preparerà sul campo Bertoni, promettendo una fase di allenamento intensa e coinvolgente. La sede della preparazione estiva era già stata...

Mancano due settimane esatte all’inizio della nuova stagione della Robur che si ritroverà il 21 luglio. Quello di quest’anno sarà un ritiro diverso dal solito visto che sarà sostanzialmente svolto tutto in sede. La squadra, come confermato dal direttore sportivo Guerri nel corso della presentazione di mister Bellazzini, alloggerà a San Rocco a Pilli e si allenerà al campo Bertoni dell’Acqualcalda. La sede della preparazione estiva era già stata scelta dal club nelle scorse settimane ma c’è poi stato anche l’ok del nuovo staff tecnico. La palestra adiacente al campo potrebbe subire qualche modifica come richiesto dall’ex allenatore del Ghivoborgo che ha chiesto e ottenuto di allenarsi qualche volta anche al Franchi sfruttando le dimensioni maggiori del terreno da gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il programma. Tra due settimane parte il ritiro all’Acquacalda

In questa notizia si parla di: settimane - ritiro - programma - acquacalda

Due settimane di lavoro a Bressanone: il Lecce ufficializza le date del ritiro - Lecce ritorna in Alto Adige per una preparazione estiva all'insegna della tradizione e del rinnovamento.

Il programma. Tra due settimane parte il ritiro all’Acquacalda; Lavori al Bertoni. Il Comune: sì agli allenamenti.

Il programma. Tra due settimane parte il ritiro all’Acquacalda - Mancano due settimane esatte all’inizio della nuova stagione della Robur che si ritroverà il 21 luglio. Secondo sport.quotidiano.net

Biancorossi in ritiro in Argentina: amichevole con il River Plate in programma - MSN - La squadra del presidente Faroni preparerà il prossimo campionato in Argentina, nel Centro tecnico dell’Afa ... Riporta msn.com