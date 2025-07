Taremi Inter svolta in arrivo per il futuro dell’iraniano | adesso la sua cessione è più vicina! I nerazzurri sorridono

Un nuovo capitolo si apre nel futuro di Mehdi Taremi, l’attaccante iraniano che sta per abbandonare l’Inter. Dopo settimane di incertezza e difficoltà legate alla sospensione dei voli internazionali, le voci di una cessione imminente si fanno sempre più concrete. I nerazzurri sono pronti a trarne vantaggio, e il suo trasferimento potrebbe segnare un cambiamento importante nella strategia di mercato. La sua partenza è ormai alle porte, aprendo nuove opportunità per tutte le parti coinvolte.

. Ecco cos’è successo. Mehdi Taremi, attaccante iraniano classe 1992 e rinforzo per l’attacco de calciomercato Inter della scorsa estate, sembra finalmente pronto a ripartire. Dopo giorni difficili trascorsi in patria a causa della sospensione dei voli internazionali, l’ex centravanti del Porto potrebbe presto lasciare l’Iran e tornare a disposizione del club nerazzurro. La situazione, come riportato dal Corriere dello Sport, si sta sbloccando proprio in queste ore. I collegamenti internazionali con l’Iran, interrotti in seguito a tensioni geopolitiche nella regione, sarebbero stati ripristinati. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi Inter, svolta in arrivo per il futuro dell’iraniano: adesso la sua cessione è più vicina! I nerazzurri sorridono

In questa notizia si parla di: inter - iraniano - taremi - svolta

Inter, finalmente Taremi! Il futuro dell’iraniano può cambiare - L'Inter accoglie con entusiasmo Medhi Taremi, la cui presenza potrebbe segnare un cambiamento decisivo nel futuro della squadra.

Gazzetta - Niente Mondiale per club per Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano non raggiungerà la spedizione nerazzurra, né per la prima partita né per le altre. Non solo pesa l’impossibilità di muoversi dal Paese per via aerea (lo spazio dei cieli è chiuso), ma tr Vai su Facebook

Mondiale per Club, problema per l’Inter: Taremi bloccato in Iran per la guerra; Taremi e il regime iraniano: dall'inno in silenzio al post contro l'attacco di Israele; Svolta clamorosa per Taremi? TS: “Sogna un finale… alla Dzeko: cosa può succedere”.

CdS – Inter, novità importante in arrivo su Taremi: può sbloccare la cessione - L'attaccante iraniano presto potrebbe riuscire a lasciare il suo Paese dopo giorni difficili Taremi avrebbe modo di tornare in Italia ... Come scrive fcinter1908.it

SM - L'Inter attende Taremi in ritiro il 26 luglio, l'ex Porto resta in vendita - rimasto bloccato a Teheran a causa del conflitto di 12 giorni tra Iran e Israele - Da msn.com